В Калининграде случился крупный пожар на складе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Калининграде загорелся склад на улице Гагарина, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС.

Склад расположен в одноэтажном здании из сэндвич-панелей.

Он горит по всей площади, уточнили в управлении МЧС по региону. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Со склада вывели всех людей и вынесли пять баллонов с пропаном.

"Есть угроза распространения пожара на рядом стоящее здание", - уточнили позднее в управлении.

Сообщение о пожаре поступило в 10:40.