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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Пожар на складе в Калининграде полностью потушен

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Калининграде, которое возникло в четверг утром, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Ликвидация объявлена в 18:55 (19:55 по московскому времени).

Всего к тушению пожара на площади 1,2 тыс. кв. м привлекли 79 человек и 22 единицы техники.

Как сообщалось, открытое горение было ликвидировано в 14:50.

Информация о пожаре в одноэтажном здании из сэндвич-панелей поступила спасателям в 10:40. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. В региональном главке МЧС сообщали об угрозе распространения пожара на рядом стоящее здание.

Размеры здания - 60 на 20 метров. Пожар возник по всей площади - 1,2 тыс. кв. м. Во время тушения пожарные вывели трех человек, а также вынесли пять пропановых баллонов.

По данным местных СМИ, склад расположен на территории бывшего пивоваренного завода "Остмарк".

Калининград МЧС РФ
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