Шахта "Распадская" возобновила работу, за исключением участка, где был пожар

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кузбассе Ростехнадзор приостановил горные работы в лаве шахты "Распадская", где накануне произошло возгорание, сообщил в Telegram помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

В ведомстве "Интерфаксу" подтвердили, что в данный момент на "Распадской" работы приостановлены только в лаве, где накануне произошло возгорание.

19 апреля, когда на шахте произошел пожар, была остановлена работа всей шахты.

По данным Виля, кроме того, суд на 90 суток приостановил проведение одного из вентиляционных штреков шахты "Распадская", соответствующий протокол был составлен Ростехнадзором 17 апреля. Приостановка связана с нарушением крепления горной выработки. Кроме того, было допущено травмирование работника.

Ранее в четверг региональный оперативный штаб по ликвидации ЧС сообщил, что "Распадская" приступает к ликвидации последствий пожара и охарактеризовал ущерб от него как минимальный. В ООО "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") "Интерфаксу" в четверг сообщили, что очагов горения в шахте нет.

Управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку в связи с пожаром. Свою проверку инициировала и прокуратура.

Возгорание на шахте произошло в среду на глубине нескольких сотен метров. Из шахты на поверхность вышли 275 горняков, они не пострадали.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" входит в ПАО "Распадская", в котором Evraz владеет 93,2% акций.