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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

У бомбардировщика Су-34 ВКС РФ произошел нештатный сход боеприпаса над Белгородом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что вечером 20 апреля у бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса, проводится расследование.

"20 апреля 2023 г. около 22:15 по Москве при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", - говорится в сообщении.

"В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - заявили в военном ведомстве.

Белгород ВКС РФ
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