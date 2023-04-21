Количество пострадавших при взрыве в Белгороде возросло до трех

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при взрыве, который произошел накануне вечером в центре Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось о двух пострадавших женщинах.

Гладков также заявил, что всех жильцов многоэтажного дома, получившего повреждения от взрыва, эвакуировали и расселили.

"Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены", - написал глава региона.

Он отметил, что сейчас самое главное - провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы.

"Эти задачи поставлены, находятся под контролем", - подчеркнул Гладков.

О взрыве и образовавшейся воронке радиусом 20 метров в центре Белгорода губернатор сообщил накануне. Были зафиксированы разрушения в четырех квартирах жилого дома и повреждения четырех автомобилей.

Позднее Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.