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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Правительство одобрило законопроект об обратном акцизе на синтетический каучук

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект о предоставлении с 1 января 2024 года обратного акциза производителям синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго, сообщила пресс-служба Минфина.

Акциз будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а также бутан и бутадиен на роттердамском рынке.

"При неблагоприятных биржевых ценах производители будут получать обратный акциз на синтетический каучук из бюджета. При хорошей биржевой конъюнктуре производители будут уплачивать акциз в пределах ранее возмещенного акциза с индексацией, что снизит расходы бюджета на указанную меру поддержки. Предельная величина возмещения устанавливается в размере 9 150 рублей на тонну произведенного каучука", - говорится в сообщении.

Предельный срок действия соглашения производителя с Минэнерго России - 10 лет. Подписывая соглашение, компании будут брать на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит свое действие.

Впервые инициативу введения обратного акциза на синтетический каучук Минфин обнародовал в апреле 2021 года.

Изменения должны были предусматривать налогообложение указанных операций в зависимости от биржевой цены на натуральный каучук на внешних рынках, "исходя из необходимости обеспечения в долгосрочном периоде нейтральности для федерального бюджета и компаний-производителей каучука синтетического при применении такого механизма". Минфин был согласен выделять на эти цели ежегодно до 3 млрд рублей.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял тогда, что обратный акциз будет предполагать демпфирующий механизм, который "в среднесрочной перспективе должен равновероятно работать как в плюс, так и в минус".

После покупки "ТАИФа" крупнейшим производителем синтетического каучука в России стал "СИБУР". Также синтетический каучук производят предприятия ГК "Титан", "Татнефть" и ряда других компаний.

Минфин Минэнерго ТАИФ СИБУР
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