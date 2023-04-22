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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Два человека ранены при обстреле левобережных городов в Херсонской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Жители городов Голая Пристань и Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области в субботу получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии, сообщили в Минздраве региона.

"В Скадовскую больницу поступили два пациента из Голой Пристани и Новой Каховки с осколочными ранениями, врачи оказывают им помощь", - сообщил телеграм-канал министерства.

Днем в субботу администрация Новой Каховки сообщила о массированном обстреле гражданских объектов с украинской стороны. В результате попадания снаряда в жилой дом пострадала женщина, получив минно-взрывные травмы. Кроме того, во время артиллерийского удара были повреждены линии электропередачи и газопровод в жилых кварталах города.

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк, побывавший в субботу в Новой Каховке, сообщил, что на сегодняшний момент в городском округе насчитывается свыше 200 домов с серьезными повреждениями.

Украинские военные ежедневно обстреливают населенные пункты на левом берегу Днепра. Власти Херсонской области не прекращают эвакуацию населения из опасной 15-километровой зоны на левобережье.

Херсонская область
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