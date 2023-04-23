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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 апреля

Взрыв в цехе на производстве угля в Азербайджане, обстрел левобережных городов в Херсонской области, гибель людей при пожаре в Иркутской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Азербайджане два человека погибли при взрыве в цехе, где производился уголь. Инцидент произошел в субботу около 21:00 на территории поселка Вургун в Агстафинском районе.

- Два человека ранены при обстреле левобережных городов в Херсонской области. В Минздраве региона сообщили, что в Скадовскую больницу поступили пациенты из Голой Пристани и Новой Каховки с осколочными ранениями.

- Четыре человека погибли при пожаре в деревянном двухэтажном доме в Иркутской области. По данным регионального управления СКР, среди жертв пожара - семилетняя девочка.

- Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля. Управление гражданской авиации страны направило соответствующий бюллетень для пилотов, сообщили в международном аэропорте Хартума.

- Армения опровергла причастность к подрыву на мине азербайджанского военного грузовика. Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян назвал обвинения Азербайджана беспочвенными.

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