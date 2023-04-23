Четыре человека погибли при пожаре в деревянном двухэтажном доме в Иркутской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в дачном доме в воскресенье ночью унес жизни четырех человек в Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.

Информация о загоревшихся дачном доме и надворных постройках на Народной улице поступила от очевидцев около 03:00 (22:00 мск). На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 кв. м. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

На месте работают дознаватели МЧС, устанавливают причину возгорания.

Прокуратура региона сообщила, что надзорным органом проводится проверка по факту пожара с погибшими.