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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Прокуроры не допустили незаконного призыва 15 тыс. человек в период частичной мобилизации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что в минувшем году в период частичной мобилизации прокуроры выявили более 12 тыс. нарушений закона, не допустили незаконного призыва 15 тыс. человек.

"Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона на этом направлении, внесено более 3,5 тыс. актов реагирования, и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан", - сказал Разинкин, выступая в Совете Федерации в преддверии доклада генерального прокурора РФ сенаторам.

Первый замгенпрокурора напомнил, что по поручению генерального прокурора РФ с начала частичной мобилизации прокурорами в круглосуточном режиме осуществляется надзорное сопровождение всех ее этапов.

По его словам, в состав призывных комиссий были включены прокуроры, благодаря чему многие нарушения "удалось своевременно пресечь".

Анатолий Разинкин Генпрокуратура РФ
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