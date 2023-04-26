Организатор ЧМ-2018 отметил отсутствие нарушений на стадионах при 1,5 млн литров выпитого пива

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На стадионах, где в 2018 году проводились матчи Чемпионата мира по футболу, не было зафиксировано ни одного нарушения, при том, что на трибунах было выпито около 1,5 млн литров пива, заявил в Госдуме бывший гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

"Продажа пива - всегда часть обязательств международных федераций перед международными спонсорами и партнерами. За время чемпионата мира 2018 года стадионы посетили 3 миллиона 50 тысяч человек, еще 7 миллионов 700 тысяч человек посетили фан-зоны. Везде продавалось пиво. Ни одного случая правонарушения не было зафиксировано", - сказал Сорокин на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Комитет обсуждает возможность возвращения розничной продажи пива на стадионах на спортивных соревнованиях. Соответствующий законопроект комитета был подготовлен в 2019 году и прошел два чтения.

"По оценкам ФИФА только на стадионах было употреблено около 1,5 миллиона литров пива. Это достаточно большая цифра. Наценка на каждый бокал составила 400 %, эти деньги могли бы пойти на детско-юношеский спорт. Мы не зафиксировали ни одного негативного последствия после продажи пива, во многих странах это разрешено и их опыт говорит о том, что ничего страшного в продаже пива нет", - добавил Сорокин.

Санкции и ограничения вынуждают спортивные федерации искать новые источники финансирования, такие как разрешение продажи пива на стадионах, заявил председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев.

"Законопроект предполагает разрешить розничную продажу пива, что подразумевает дополнение закона "О спорте", чтобы финансовые средства, полученные от продажи пива, пошли на детско-юношеский спорт, а также на содержание и поддержание спортивной инфраструктуры", - сказал депутат.

"Сейчас время непростое, глобальные спонсоры массово покинули наш рынок, поэтому, сейчас надо искать дополнительные источники дохода. Как нам кажется, реализация пива на стадионах частично могла бы этот вопрос закрыть", - добавил он.

"Частично работает закон, который позволяет направлять средства от букмекеров на развитие массового и детского спорта. Как комитет, мы будем ориентироваться на вопросы, связанные с экономикой. В условиях санкций ситуация изменилась, как в пивной отрасли, так и в спорте. Федерациям надо искать новые источники финансирования", - сказал Свищев.

Председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин заявил, что "вырученные средства должны пойти на развитие детского спорта, Минспорт должен нам сказать, какой объем средств они привлекут".

Статс-секретарь, заместитель министра спорта Андрей Федоров заявил, что Минспорта поддерживает разрешение продажи пива на аренах во время спортивных соревнований.

"Мы считаем, что это на пользу спорту. Да, есть дискуссия о безопасности, в данном вопросе все это пересекалось с введением Fan ID. На нынешнем этапе можно перейти к вопросу, связанному с возможностью реализации пивных напитков на стадионах при проведении спортивных соревнований", - сказал Федоров.

"Если говорить о Минспорте, то мы всегда занимали те же позиции, что и комитет, это (продажа пива на стадионах - ИФ) решение вопроса по поиску альтернативных источников финансирования. При совместном участии все это можно привести к самым высоким показателям", - добавил он.