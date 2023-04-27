Российские ученые зафиксировали сближение крупного астероида с Землей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупный астероид диаметром примерно 300 метров сблизился с Землей 26 апреля на расстояние 2,4 млн км, следующее подобное приближение будет примерно через 58 лет, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

"Один из самых интересных околоземных астероидов этого месяца - 2006 HV5, 26 апреля подлетевший к нам на расстояние 2,4 млн км (в 6,3 раза дальше Луны)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Там сообщается, что радар в Калифорнии уточнил размер и период вращения космического объекта, а также определил его сферическую форму.

Ученые отметили, что астрометрия астероида позволит определить его орбиту.

По их данным, астероид в следующий раз настолько приблизится к Земле в апреле 2081 года.