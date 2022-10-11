Глава NASA сообщил об успехе миссии по перенаправлению астероида

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Миссия NASA по изменению траектории полёта астероида с помощью ударного космического зонда Double Asteroid Redirection Test (DART) увенчалась успехом, сообщил во вторник глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"Сегодня NASA подтверждает, что DART успешно изменил траекторию полёта астероида-цели", - сказал Нельсон на конференции, посвящённой итогам миссии.

27 сентября зонд весом 633 кг врезался в астероид Диморф диаметром 160 метров, находившийся на расстоянии около 11 млн км от Земли, со скоростью 6,2 км в секунду. За столкновением наблюдал итальянский кубсат LICIACube, который отделился от зонда за пять дней до этого.

По словам главы NASA, перед началом миссии время, за которое астероид Диморф делал виток вокруг астероида Дидима, на чьей орбите он находился, составляло 11 часов и 55 минут. После столкновения зонда с Диморфом астрономы установили с помощью наземных телескопов, что его орбитальный период снизился на 32 минуты, тем самым изменилась и его траектория полёта.

DART стала первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения. Перед проведением испытания в управлении неоднократно подчёркивали, что Диморф, входящий в астероидную систему большего астероида Дидима, не представляет для Земли никакой опасности.

Ударный зонд был запущен в ноябре прошлого года с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX.