Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Крупный астероид диаметром примерно 800 метров сблизится с Землей 16 февраля на расстояние 4,6 млн км, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов - ИФ) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/сек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Ученые отметили, что точная астрометрия астероида позволит определить траекторию его движения и степень опасности для Земли.