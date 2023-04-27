Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима за получение взяток Анастасию Алексееву - экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Алексеевой по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 75 млн руб.", - сообщили в суде в четверг.

Кроме того, на 15 лет Алексеевой запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, "связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций". Также она лишена медали ордена "За заслуги перед Отечеством 2-й степени".

Другому фигуранту дела - генеральному директору компании "Медполимерпром" Дмитрию Борисову - суд назначил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет и штрафом в размере 69 822 415 руб.

Алексеева признана виновной в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Борисов - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Дело экс-помощницы Дворковича

По версии следствия, Алексеева получила взятки на общую сумму порядка 5,8 млн руб. в виде билетов и путевок на отдых от руководства компаний "Медполимерпром" и "Промомед" за помощь в продвижении лекарственных препаратов.

Вину Алексеева не признала, Борисов признал в полном объеме.

Алексеева была задержана в феврале 2020 года вместе с бывшим председателем совета директоров "Медполимерпрома", гражданином США Джином (Евгением) Спектором.

Дело Спектора, признавшего вину и заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием, дважды рассматривалось в суде. В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил наказание, назначенное бизнесмену, без изменений.

Уголовное преследование бывшего генерального директора и совладельца "Промомеда" Максима Якушкина и советника гендиректора компании "Р-Фарм" Вадима Белоножко, также выступавших, по утверждению следствия, в деле Алексеевой как взяткодатель и посредник при даче взятки соответственно, как сообщалось, было прекращено ввиду их активного сотрудничества со следствием.