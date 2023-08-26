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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте бывшего председателя совета директоров группы "Медполимерпром" Евгения (Джина) Спектора по делу о шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дата рассмотрения жалобы будет известна позднее.

Спектору, гражданину США, вменяется шпионаж. Фабула дела неизвестна.

В феврале 2020 года Спектор был задержан по делу о взятках в виде путевок на отдых Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

В сентябре 2022 года по итогам повторного процесса заключивший сделку со следствием Спектор был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Алексеевой.

США Лефортовский суд Евгений Спектор
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