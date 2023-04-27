В Wildberries заявили о проблемах с импортом из-за "бутылочного горлышка" Верхнего Ларса

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Арменией затруднен низкой пропускной способностью КПП "Верхний Ларс", считает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

У РФ и Армении нет общей границы, но можно въехать в Армению через Грузию. КПП "Верхний Ларс" является единственным легальным сухопутным переходом между Россией и Грузией.

По словам Бакальчук, ситуация может ухудшиться летом, с наступлением сезона сбора абрикосов в Армении. Такое мнение Бакальчук высказала, выступая на форуме ФНС "Налоговая экосистема: люди и технологии".

"Постоянно у нас проблемы с таможней на Верхнем Ларсе. Я думаю, те, кто тоже пользуются этой дорогой, про это в курсе. Здесь вопрос даже не в проблеме с документами – чисто физически данный пункт не может пропускать большое количество машин, несмотря на то, что в 2022 году количество полос увеличилось с трех до шести", - посетовала Бакальчук.

В ходе недавней дискуссии о выстраивании логистики на этом направлении звучало предложение рассмотреть альтернативный путь доставки по морю, так как когда начнется лето и из Армении поедут абрикосы, "тогда уже точно никто ни туда, ни обратно с товаром проехать не сможет", сказала глава Wildberries.