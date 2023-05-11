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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности онлайн-ритейлера Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя Wildberries, "серым продвижением" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов. Злоумышленники предлагали им услуги через специально написанный Telegram-бот. Продавцы через него с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, причинив значительный ущерб компании.

Компания уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн рублей, точную сумму установит следствие.

Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов, отметили в пресс-службе.

Wildberries
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