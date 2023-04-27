Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Два человека задержаны в рамках расследования о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Двух жителей Свердловской области задержали в рамках расследования обстоятельств произошедшего на этой неделе в поселке Сосьва масштабного пожара, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования следователями были установлены и задержаны двое местных жителей: 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО", - говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, СКР сообщает, что следователи возбудили еще одно уголовное дело после пожара в Сосьве - по ч.3 ст.219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Таким образом, по факту пожара в Сосьве расследуются дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. По последним данным, в Сосьве погибли два человека, сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Кроме того, огонь повредил 11 строений ГУФСИН. Без крова, по разной информации, остались от 300 до 600 человек.

Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. На территории муниципального образования введен режим ЧС.

Свердловская область Сосьва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });