Два человека задержаны в рамках расследования о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Двух жителей Свердловской области задержали в рамках расследования обстоятельств произошедшего на этой неделе в поселке Сосьва масштабного пожара, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования следователями были установлены и задержаны двое местных жителей: 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО", - говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, СКР сообщает, что следователи возбудили еще одно уголовное дело после пожара в Сосьве - по ч.3 ст.219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Таким образом, по факту пожара в Сосьве расследуются дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. По последним данным, в Сосьве погибли два человека, сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Кроме того, огонь повредил 11 строений ГУФСИН. Без крова, по разной информации, остались от 300 до 600 человек.

Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. На территории муниципального образования введен режим ЧС.