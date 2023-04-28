Минфин оценил в 81,5 млрд рублей потери бюджета в 2022 году от нелегального оборота табака

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году ущерб бюджету России от нелегального оборота табака составил 81,5 млрд рублей, сообщил и.о. директора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский. Он сказал это на круглом столе о борьбе с нелегальной торговлей табаком и никотиносодержащей продукцией.

Эти подсчеты - оценка Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК").

"По оценкам крупнейших производителей, эта цифра превышает 100 млрд рублей", - добавил чиновник.

По данным ННЦК, доля нелегального оборота сигарет в 2022 году в пересчете на курильщика варьируется по регионам в 12,2-12,9%. "Доля незаконного оборота никотиносодержащей продукции на конец 2022 года составила 79%, жидкостей - - 93%. Это еще добавляет в "копилку потерь" бюджета, по оценкам экспертов, 30 млрд рублей", - отметил Заславский.

По его словам, кардинальные изменения на этом рынке ожидаются после принятия отдельного закона по регулированию рынка табака и никотиносодержащей продукции, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме. Он напомнил, что законопроект предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции и другие меры, направленные на обеление этого рынка.

Законопроект также предусматривает передачу полномочий Минсельхоза по регулированию рынка табака Минфину и реорганизацию Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

По данным участников круглого стола, распространению нелегальной продукции способствует, в частности, мораторий на проведение проверок бизнеса. В этих условиях, считает Заславский, необходимо переходить на риск-ориентированный контроль.

"Система маркировки, которая обеспечивает прослеживаемость продукции, может стать базой для системы управления рисками. Мы вместе с оператором маркировки (ЦРПТ - ИФ) предлагаем устанавливать индикаторы риска нарушений и обязательных требований на основе использования информации, которая содержится в государственной системе маркировки продукции, - сказал он. - В ней уже реализована возможность выявления потенциальных нарушений и отклонений в автоматическом режиме. Эти сведения уже передаются в Роспотребнадзор. Осталось только подвести нормативную базу под использование этих данных из системы для осуществления контрольно-надзорной деятельности".

По его словам, для определения потенциальных нарушений на табачном рынке разработано 11 индикаторов.

Говоря о переходе на цифровой акциз для табака, Заславский сообщил, что с 2024 года на табачных пачках не будет акцизных марок. "С 2024 года убираем с пачек акцизные марки, дополнительная нагрузка на бизнес по их покупке уйдет, акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. Интеграция с системами налоговой службы полностью завершена", - сказал он.

По его словам, сверка данных по отгрузкам табачных изделий с данными ФНС по акцизам полностью совпадают. "Поэтому с точки зрения администрирования акцизов ФНС может полностью рассчитывать на абсолютно объективные данные по производству и отгрузке табачной продукции, которые зафиксированы в системе маркировки. Таким образом, у нас технологически все готово к переходу на цифровой акциз", - сказал он, напомнив, что эта работа проводится в соответствии с поручением, которое было дано по итогам совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко в феврале 2022 года.

По данным Росстата, в 2022 году в России было произведено 222 млрд штук сигарет, что на 7% меньше, чем в 2021 году.