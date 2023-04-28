На поддержку участников СВО и членов их семей за год направлено более 57 млрд руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд в 2022 году направил более 57 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В общей сложности в 2022 году в субъекты РФ направлено на поддержку участников СВО и членов их семей более 57 млрд руб. В первом квартале 2023 года - 14,5 млрд", - сказал Котяков на заседании Совета законодателей РФ в пятницу.

По словам министра, дополнительные меры поддержки участников СВО установлены в 77 регионах РФ.