С января вводятся штрафы за незаконное распространение данных из ЕГРН

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с января 2024 года введены штрафы за незаконное распространение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), напоминает сайт Госдумы.

Теперь штрафы назначаются за незаконное распространение данных из ЕГРН должностными лицами госорганов или гражданами, за создание сайтов и приложений, с помощью которых можно получить сведения. Для граждан - от 10 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 80 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - от 350 до 400 тысяч рублей.

Штрафы вводятся и за повторное нарушение: для физлиц - от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до года, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 150 до 200 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 600 тысяч рублей.

Запрет на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, создание для таких целей сайтов и мобильных приложений установлен в 2021 году. Он не затронул профессиональных участников рынка, составляющих аналитические материалы об объектах недвижимости.

В феврале 2023 года Госдумой в I чтении был принят законопроект Росреестра об установлении санкций за нелегальный оборот сведений ЕГРН. В марте вступили в силу законодательные изменения, усилившие защиту персональных данных россиян. Теперь информация о правообладателе в выписке из ЕГРН доступна только при его согласии на раскрытие его ФИО и даты рождения.