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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

На нефтебазе в Севастополе ликвидировали открытое горение

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение цистерн с топливом, которые загорелись в Севастополе, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Открытое горение ликвидировано на площади 1 000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории", - написал он в своем телеграм-канале.

В РоссииРазвожаев сообщил, что по атаковавшим Севастополь дронам работала ПВОЧитать подробнее

Развожаев уточнил, что в тушении были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги. Всего на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, в результате атаки двух беспилотников. Никто из людей не пострадал. Пожару был присвоен 4-й класс сложности.

Севастополь Михаил Развожаев
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