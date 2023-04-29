Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В свердловском Таежном восстановят все сгоревшие дома

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все дома, которые сгорели в Таежном, будут восстановлены.

Куйвашев в субботу осмотрел место пожара и встретился с погорельцами, сообщает департамент информполитики региона в своем телеграм-канале.

"Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью все здесь. Сейчас я провел совещание вместе со своими коллегами - все будет сделано по аналогии с Сосьвой. И там принято решение все восстанавливать, и здесь каждый дом будет восстановлен", - отметил Куйвашев.

Жители поселка попросили губернатора наградить главу Таежной сельской администрации Елену Лихареву.

"Как рассказали Евгению Куйвашеву местные жители, сама она (Елена Лихарева - ИФ) несколько суток провела без сна - помогала людям всем, чем могла. Они попросили губернатора наградить главу. Он поддержал", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожары произошли в нескольких свердловских поселках. Самый крупный случился в Сосьве. Там сгорели более 120 построек, погибли два человека. Кроме того, от огня пострадали населенные пункты Висим и Таежный, возле Прогресса горела пилорама.

Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

На нефтебазе в Севастополе ликвидировали открытое горение

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Глава Крыма сообщил о двух ликвидированных дронах

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });