В свердловском Таежном восстановят все сгоревшие дома

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все дома, которые сгорели в Таежном, будут восстановлены.

Куйвашев в субботу осмотрел место пожара и встретился с погорельцами, сообщает департамент информполитики региона в своем телеграм-канале.

"Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью все здесь. Сейчас я провел совещание вместе со своими коллегами - все будет сделано по аналогии с Сосьвой. И там принято решение все восстанавливать, и здесь каждый дом будет восстановлен", - отметил Куйвашев.

Жители поселка попросили губернатора наградить главу Таежной сельской администрации Елену Лихареву.

"Как рассказали Евгению Куйвашеву местные жители, сама она (Елена Лихарева - ИФ) несколько суток провела без сна - помогала людям всем, чем могла. Они попросили губернатора наградить главу. Он поддержал", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожары произошли в нескольких свердловских поселках. Самый крупный случился в Сосьве. Там сгорели более 120 построек, погибли два человека. Кроме того, от огня пострадали населенные пункты Висим и Таежный, возле Прогресса горела пилорама.