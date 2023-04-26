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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Пожар в свердловском поселке Таежный локализовали на площади 2,7 тысячи кв. м

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в поселке Таежный в Свердловской области, где огонь перекинулся на жилые дома, локализован, сообщает МЧС РФ.

"Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 кв. м. Свердловским огнеборцам удалось отстоять 79 домов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, накануне в поселке Таежный огнем был охвачен 21 дом, в том числе 16 жилых, эвакуированы 27 человек. По одной из версий, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой - пламя пришло из леса.

Свердловская область МЧС Таежный
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