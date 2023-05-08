Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане недалеко от Камчатки, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 134 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 22 км", - говорится в сообщении.
Землетрясение произошло днем в понедельник (по местному времени), жители населённых пунктов региона сейсмособытие не ощутили, информирует пресс-служба.