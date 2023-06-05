Путин не планирует встречаться с папским посланником Дзуппи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который стал посланником папы римского по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пообещал сообщить журналистам, если в графике президента эта встреча появится.

На вопрос, ждут ли Дзуппи в России, Песков ответил: "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".

Пресс-служба Ватикана сообщила, что 5-6 июня Дзуппи посетит Киев и внимательно выслушает соображения украинской стороны о возможных путях достижения справедливого мира. Целью миссии было названо не посредничество, а усилия по ослаблению напряженности.

Также сообщалось, что Дзуппи планирует переговоры и с российской стороной, не желая никого исключать из процесса.

Песков ранее не раз говорил, что в Кремле не знают деталей миротворческой миссии папы римского Франциска.