Более 30 жилых домов и еще 50 строений сгорело в курганской деревне Логоушка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Огнем в горевшей в четверг деревне Логоушка в Курганской области были охвачены не только нежилые строения, но и жилые дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, огнем уничтожено около 80 строений, из них более 30 жилых", - сказал собеседник агентства.

На месте пожара организована работа выездной мобильной приемной прокуратуры.

"Предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на пострадавшего, если утрачено частично имущество первой необходимости, размер выплаты составит 30 тыс. рублей, если полностью утрачено имущество - 50 тыс. рублей", - отмечается в релизе.

Также при утрате жилого помещения или садового дома предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. рублей, а в случае уничтожения единственного жилья - 300 тыс. рублей.

Днем в четверг началось возгорание сухой растительности в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В этой деревне от огня пострадали 76 строений. По данным МЧС РФ, от огня в населенном пункте удалось отстоять 134 дома.

Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га. Один человек погиб, возбуждено дело о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ).

В настоящее время пожар в деревне потушен.