Все больше свердловских сел эвакуируют из-за пожаров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Временная эвакуация людей из-за пожаров проводится в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой в Свердловской области, сообщает в субботу департамент информационной политики региона.

Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ также предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого муниципальными властями предоставляется транспорт. В муниципалитетах на базе соцучреждений развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей - здесь им предоставят питание, окажут необходимую поддержку.

Ранее власти Березовского городского округа Свердловской области объявили эвакуацию в поселках Островное и Зелёный Дол.

На всех территориях, где бушует огонь, работают сотрудники МЧС, Авиалесохраны и пожарно-спасательных подразделений, подведомственных министерству общественной безопасности. В зависимости от ситуации к борьбе с огнем привлекаются дополнительные силы и средства.

Ранее сообщалось, что в связи с сильным задымлением ограничено движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма - Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка Свердловской области.

Также из-за задымления дополнительные ограничения движения транспорта Госавтоинспекция ввела со 128 по 134 км автодороги "Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское".