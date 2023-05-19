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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Голикова сообщила о планах запуска реестра нуждающихся граждан с 1 января 2024 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Реестр нуждающихся граждан будет запущен в России с 1 января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Самый главный вызов, который стоит перед нами в 2023 году, с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года - это реестр нуждающихся граждан", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минтруда РФ в пятницу.

По ее словам, реестр будет создан совместно с налоговой службой, МВД и другими органами федеральной власти.

Голикова пояснила, что этот инструмент позволит "определить нуждающихся граждан и соотнести наши данные с теми показателями Росстата, которые коллеги имеют, которые они публикуют".

Кроме того, по словам вице-премьера, все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами.

Татьяна Голикова
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