Минсельхоз со II полугодия будет субсидировать закладку садов только российскими саженцами

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские садоводы со второго полугодия текущего года смогут получать субсидии на закладку садов при условии, если используют для этого только отечественные саженцы, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в рамках Кавказской инвестиционной выставки в среду в Минеральных Водах.

"Нам нужно поддерживать свое питомниководство. Мы дали первое полугодие 2023 года для того, чтобы садоводы завезли все саженцы и ими произвели закладку по ранее заключенным контрактам. Со второго полугодия 2023 года у нас будет условие, и оно будет обязательным, что закладка (для получения субсидий - ИФ) только отечественным посадочным материалом", - сказал он.

По его словам, эта работа ведется по поручению президента РФ о том, что "субсидии на закладку многолетних насаждений целесообразно представлять только в том случае, если используется отечественный посадочный материал". "Играть в лотерею "привезут - не привезут саженцы" мы больше не можем", - сказал он.

Как подчеркнул Некрасов, в сегодняшних условиях очень важно, чтобы в России сформировалась собственная отечественная база посадочного материала и питомников. В связи с этим он призвал региональные власти обратить внимание на такую меру поддержки садоводов, как увеличение с 20% до 50% компенсации затрат на создание селекционно-семеноводческих центров для всех культур, в том числе плодово-ягодных.

"Мне кажется, это очень хорошая возможность для садоводов Северо-Кавказского федерального округа сделать себе очень хорошую базу по питомникам и по саженцам для того, чтобы развиваться и создать хороший задел на будущее. Два года будет действовать эта мера поддержки. Половину всех затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров, включая спецтехнику, можно будет возместить за счет средств федерального бюджета, не трогая региональную часть. Там софинансирование только 1%. Возьмите, пожалуйста, это направление под личный контроль, потому что лучшие условия мы вряд ли придумаем", - сказал Некрасов.

Глава департамента также сообщил, что в 2023 году на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями в РФ предусмотрено 7,33 млрд рублей против 5,01 млрд рублей в 2022 году. Большая часть из них - 5,12 млрд рублей (3,4 млрд рублей в 2022 году) - приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. Его доля в производстве продукции садоводства в РФ по итогам 2022 года составила 38% против 32% в 2021 году, в закладке многолетних насаждений - 32% портив 27% соответственно. Но, как выразился Некрасов, "на пятки" этому округу уже наступают садоводы Южного и Центрального округов.

Как заявил Некрасов, к 2030 году в РФ должно быть собрано около 2,5 млн тонн плодов и ягод против 1,72 млн тонн в 2022 году. Общую площадь многолетних насаждений к этому сроку намечено увеличить до 201 тыс. га со 172 тыс. га в 2022 году.

Согласно презентации, в 2023 году урожай плодов и ягод может увеличиться до 1,76 млн тонн, в 2026 году - до 1,94 млн тонн, площади - соответственно до 174 тыс. га и 183 тыс. га.