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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Морозы зимой могли повредить абрикосовые и вишневые сады в нескольких регионах РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сильные морозы, которые стояли минувшей зимой в ряде регионов РФ, могли повредить косточковые культуры, прежде всего абрикосы и вишню, считают в Гидрометцентре

"Изотерма минус 20 градусов идет прямо по границе Южного федерального округа. Здесь есть вероятность вымерзания косточковых культур", - заявила старший научный сотрудник отдела агрометеопрогнозов Гидрометцентра Лидия Тарасова на конференции "Российское растениеводство" в пятницу в Москве.

По ее словам, повреждения, например, абрикосов "очень могут быть", прежде всего, в Ростовской и Волгоградской областях. "В более северных регионах – в Приволжском федеральном округе, где изотерма идет минус 35 градусов и где достаточно большие площади вишни, такое понижение температуры могло вызвать повреждение плодовых почек вишни", - сказала она.

Как сообщал Минсельхоз, в 2022 году урожай плодов и ягод в организованном секторе РФ превысил 1,5 млн тонн и стал рекордным. По сравнению с 2013 годом показатель увеличился в 2,3 раза. За этот период заложено порядка 140 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники, из которых 66% - сады интенсивного типа. Кроме того, существенно увеличилось производство посадочного материала: в 2022 году этот показатель составил 37 млн саженцев, что на 18,6% выше среднего уровня за предыдущие три года.

Объем господдержки садоводства в последние годы только в рамках стимулирующей субсидии составлял порядка 5 млрд рублей ежегодно. В текущем году финансирование увеличено практически в 1,5 раза, до 7,33 млрд рублей.

Как прогнозируют в Минсельхозе, к 2027 году в организованном секторе будет производиться порядка 2 млн тонн плодово-ягодной продукции, к 2030 году – более 2,4 млн тонн.

Гидрометцентр Минсельхоз
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