В Госдуме высказались против обязательного распределения после вузов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана передал на рассмотрение в Совет законодателей проект закона о введении обязательного распределения выпускников вузов. Председатель думского комитета по науке Сергей Кабышев подчеркнул, что это не означает начала работы над этой инициативой, и оценил ее скептически.

По его словам, пока это предложение будет изучено на общепарламентском уровне: "Ни в коем случае это нельзя рассматривать как начавшийся процесс формирования или даже подготовки формирования такого решения".

"Тем не менее, считаю, что сам факт инициирования обсуждения данного вопроса столь авторитетным региональным парламентом несет в себе больше рисков, чем преимуществ", - отметил Кабышев.

Он назвал предложенный вариант "радикальным" и подчеркнул, что его "едва ли можно считать правильным и своевременным".

"Что касается существа дела, то нужно сказать прямо: при всей актуальности вопросов занятости молодых специалистов и существующих диспропорций в размещении кадрового потенциала страны, планово-директивное распределение выпускников может быть адекватно востребовано в плановой системе народного хозяйства и непригодно в иных экономических условиях. Попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны", - написал председатель комитета..

По его словам, такое решение будет "сопряжено с ограничением свободы передвижения, что не вписывается в конституционные рамки".

"На данный момент отсутствует научно-экспертное обоснование, позволяющее судить о том, что механизм универсального обязательного распределения действительно позволит решить те проблемы, на которые он направлен", - добавил он.

Председатель думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что фракция не поддержит данное предложение.

"Система обязательного распределения студентов-бюджетников может звучать привлекательно, но на практике она губительна и нереализуема. Каждый год в России выпускается больше полумиллиона бюджетников. Предприятия не скажут "спасибо" за обязательство трудоустроить 500 тысяч человек без опыта, мотивации и навыков, - написал он в Telegram. - В стране и так есть вузы с целевым обучением. Рабочий механизм, когда работодатели сами дают вузам деньги, чтобы им подготовили кадры. Почему нельзя расширить эту программу и не идти по пути принуждения - непонятно".

"Для студентов распределение - это полная потеря мотивации. Сутками готовиться к ЕГЭ, выбирать хороший вуз, а потом три года работать там, где скажут. Понятно, что большинство будет делать вид, что работает, а работодатели - что платят. Потемкинская экономика - совсем незавидная перспектива", - считает Нечаев.