Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - С учетом необоснованных спекуляций в прессе относительно уровней добычи нефти, Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения производства, говорится в комментарии вице-премьера Александра Новака. Его распространила пресс-служба правительства.

"Целевой уровень добровольного сокращение добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам", - подчеркивается в сообщении.

Новак прокомментировал высказывания относительно "роста экспорта по итогам мониторинга морских отгрузок", пояснив, что в данном случае "не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, который был лишь частично компенсирован морским экспортом".

Новак ранее объявил о планах снизить добычу нефти на 500 тысяч б/с в марте по отношению к февралю, затем поддержание такого уровня было продлено на апрель-июнь, а далее - до конца года.