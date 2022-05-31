На челябинский метротрамвай из бюджета РФ выделили 8,2 млрд руб. кредита

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Челябинская область получила более 10,6 млрд рублей льготного финансирования из федерального бюджета на строительство метротрамвая и погашение коммерческих долгов муниципалитетов, сообщила пресс-служба областного Минфина.

Соответствующие корректировки были внесены в параметры областного бюджета и утверждены парламентариями на заседании во вторник.

Так, в расходы бюджета на этот год включено получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в г. Челябинске" в сумме 8,288 млрд рублей (в 2023 году - 25,7 млрд рублей; в 2024 году - 20,67 млрд рублей), а также привлечение бюджетного кредита в размере 2,337 млрд рублей для погашения кредитов муниципальных образований, которые сложились на начало 2022 года и подлежали погашению в марте-декабре.

"Привлекаемые средства выделены по поручению президента для поддержки региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Деньги будут направлены на погашение более дорогих коммерческих займов, выплата которых в сложившейся ситуации может стать для территорий обременительной. При этом действующее законодательство не позволяет направлять средства напрямую с федерального на муниципальный уровень. Поэтому деньги сначала поступают и учитываются в региональном бюджете", - приводится в пресс-релизе пояснение министра финансов региона Андрея Пшеницына.

По данным пресс-службы, также были скорректированы отдельные направления расходов, в том числе, в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. В результате доходы областного бюджета на 2022 год утверждены в размере 220 млрд 753,4 млн рублей, расходы - 266 млрд 853,1 млн рублей, дефицит - 46 млрд 99,7 млн рублей, или 17,3% от расходов.

"Запланированный на текущий год дефицит в полном объеме покрывается остатками средств областного бюджета, сложившимися на 1 января 2022 года, а также льготными бюджетными кредитами", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в конце марта после очередной корректировки бюджета дефицит составлял 37 млрд 811,7 млн рублей, или 14,6% от расходов.

Также сообщалось, что власти Челябинской области утвердили перечень мероприятий по реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске" с общим объемом финансирования до 2026 года в размере 72,907 млрд рублей. Затраты непосредственно на метротрамвай составляют 55,359 млрд рублей. Еще более 17,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию и обновление трамвайной системы и вагонного парка.

Предполагается, что проект будет реализован за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Он включает в себя достройку 7 км путей метро, их вывод на поверхность и интеграцию в трамвайную сеть города. Для этого будет построено еще несколько наземных веток. Всего будет запущено 32 вагона метротрамвая. Ранее говорилось, что завершить проект планируется в 2025 году.

Первый проект метро в Челябинске появился в 1967 году, строительство ведется с 1992 года. Оно идет медленными темпами из-за нехватки средств, в том числе, из-за резкого сокращения и впоследствии прекращении финансирования из федерального бюджета затрат на помощь регионам в возведении метрополитенов. Фактически проект законсервирован.