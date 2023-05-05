Смог от природных пожаров окутал Тюмень

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Утренний смог и запах гари в Тюмени связаны с природными пожарами в области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Причиной задымления стали природные пожары, в том числе крупный пожар в селе Успенка", - сказал сотрудник департамента.

Он также добавил, что на 9:00 (7:00 по московскому времени) 5 мая в области зафиксировано десять ландшафтных пожаров, три из них в стадии локализации.

За минувшие сутки был потушен один лесной пожар на площади 0,6 га.

5 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания. В селе был введен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на пятницу пожар на площади 3 900 кв. метров был локализован.

Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.