Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Смог от природных пожаров окутал Тюмень

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Утренний смог и запах гари в Тюмени связаны с природными пожарами в области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Причиной задымления стали природные пожары, в том числе крупный пожар в селе Успенка", - сказал сотрудник департамента.

Он также добавил, что на 9:00 (7:00 по московскому времени) 5 мая в области зафиксировано десять ландшафтных пожаров, три из них в стадии локализации.

За минувшие сутки был потушен один лесной пожар на площади 0,6 га.

5 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания. В селе был введен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на пятницу пожар на площади 3 900 кв. метров был локализован.

Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.

Тюмень
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Три взрыва произошло на Ильском НПЗ на Кубани перед возгоранием резервуаров с топливом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });