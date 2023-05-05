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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Два склада горят на площади 2 тыс. кв. метров в Екатеринбурге

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на улице Базальтовой в Екатеринбурге, где огнем охвачены два складских помещения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По оперативной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте пожара ведется наращивание группировки сил и средств пожарной охраны.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург МЧС
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