Два склада горят на площади 2 тыс. кв. метров в Екатеринбурге
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на улице Базальтовой в Екатеринбурге, где огнем охвачены два складских помещения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По оперативной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте пожара ведется наращивание группировки сил и средств пожарной охраны.
Информации о пострадавших не поступало.