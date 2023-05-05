В Екатеринбурге пожар на складах локализовали на площади 4 тысячи квадратных метров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге локализовали пожар на двух складах на Базальтовой улице на площади 4000 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области. Пожар, начавшийся днем с возгорания пластикового мусора, локализовали к 16:07 по местному времени (14:07 по Москве).

На горящих складах хранится резина и горючие жидкости. Рядом загорелась растительность, и площадь возгорания удвоилась до 4000 квадратных метров. Пожарные стараются не дать пламени переброситься на гаражный кооператив. В тушении участвуют около 80 человек и более 20 единиц техники.

Работу осложняет ветреная погода и удаленность складов от источников воды. Для тушения на самых опасных боевых участках огнеборцы применяют пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы.