Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Екатеринбурге пожар на складах локализовали на площади 4 тысячи квадратных метров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге локализовали пожар на двух складах на Базальтовой улице на площади 4000 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области. Пожар, начавшийся днем с возгорания пластикового мусора, локализовали к 16:07 по местному времени (14:07 по Москве).

На горящих складах хранится резина и горючие жидкости. Рядом загорелась растительность, и площадь возгорания удвоилась до 4000 квадратных метров. Пожарные стараются не дать пламени переброситься на гаражный кооператив. В тушении участвуют около 80 человек и более 20 единиц техники.

Работу осложняет ветреная погода и удаленность складов от источников воды. Для тушения на самых опасных боевых участках огнеборцы применяют пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы.

Екатеринбург МЧС Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

RBI продолжает сокращать бизнес в России

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Военная операция на Украине

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });