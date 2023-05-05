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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Почти половина получивших гражданство РФ в январе-марте - выходцы из Таджикистана

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года гражданство России получили более 106 тысяч иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана, сообщили в пресс-центре МВД России.

Решение о предоставлении российского гражданство было принято в отношении 44,8 тысячи граждан Таджикистана. На втором месте оказались уроженцы Украины (22 тысячи решений о гражданстве).

Кроме того, в первом квартале российское гражданство получили 8,9 тысячи уроженцев Армении, 6,9 тысячи уроженцев Казахстана, 5,4 тысячи - Киргизии, 4,6 тысячи - Узбекистана, 3,7 тысячи - Азербайджана, 3 тысячи - Молдавии, 2,3 тысячи - Белоруссии и 912 выходцев из Туркменистана.

Таджикистан Украина МВД
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