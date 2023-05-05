Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге потушили пожар, который произошел на двух складских зданиях на Базальтовой улице, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар, начавшийся днем с возгорания пластикового мусора, охватил два склада и перешел на растительность вокруг. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали к 18:30 по местному времени (16:30 по Москве).

Пожар тушили восемь десятков человек и два десятка единиц техники.

Пострадавших нет.

По предварительным данным областной прокуратуры, пожар случился на участке, принадлежащем частной организации., которая производит пленку. Ранее сообщалось, что на складах хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

Екатеринбург МЧС Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу в ЮВО проинспектировал технику и вооружения, направляемые в районы проведения СВО

RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Военная операция на Украине

В Запорожской области вывезут часть жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

RBI продолжает сокращать бизнес в России

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Военная операция на Украине

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });