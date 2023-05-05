В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге потушили пожар, который произошел на двух складских зданиях на Базальтовой улице, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар, начавшийся днем с возгорания пластикового мусора, охватил два склада и перешел на растительность вокруг. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали к 18:30 по местному времени (16:30 по Москве).

Пожар тушили восемь десятков человек и два десятка единиц техники.

Пострадавших нет.

По предварительным данным областной прокуратуры, пожар случился на участке, принадлежащем частной организации., которая производит пленку. Ранее сообщалось, что на складах хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.