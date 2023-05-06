Мощность бомбы под машиной Прилепина оценили в 3 кг в тротиловом эквиваленте

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобиль писателя Захара Прилепина, было очень мощным, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Мощность взрывного устройства оценивается более чем в 3 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена под днищем передней части автомобиля. "Взрывное устройство было расположено, судя по всему, таким образом, чтобы нанести максимальный урон водителю и пассажиру на переднем сиденье, однако Прилепина в этот раз за рулем не оказалось, на этом месте был водитель, совмещающий функции охранника. Он погиб", - сказал он.

6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ).