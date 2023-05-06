Учение по антитеррору прошло на Балтийском флоте

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте прошли тренировки по антитеррору с участием более тысячи военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе Балтфлота.

"В преддверии праздников сводные подразделения противодействия терроризму Балтийского флота отработали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что военнослужащие тренировались отражать нападение незаконных вооруженных формирований, блокировать и ликвидировать их, а также обезвреживать замаскированные взрывные устройства.

Как заявили в штабе Балтфлота, "в общей сложности в тренировках было задействовано более 1 тыс. военнослужащих" .

По его данным, в выходные и праздничные дни на Балтийском флоте усилен режим несения службы военной полиции - дежурит более 20 патрулей.