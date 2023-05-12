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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Балтфлот задействовал более 20 боевых самолетов и вертолетов на учениях под Калининградом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Более 20 истребителей, бомбардировщиков и боевых вертолетов Балтфлота задействованы в учениях в Калининградской области, сообщает пресс-служба флота в пятницу.

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи истребителей Су-27 в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

"В это же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полеты", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты для проведения воздушной разведки, а также в ходе прикрытия сухопутных подразделений осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника.

"Пилоты вертолетов Ка-27 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время", - сообщил флот.

По данным пресс-службы, в плановых полетах морской авиации было задействовано более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота.

Балтфлот Калининградская область
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