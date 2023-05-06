Режим ЧС введен в районе Свердловской области, где горит склад с порохом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Режевском городском округе Свердловской области, где загорелся от лесного пожара склад с порохом, сообщил глава округа Иван Карташов.



Ранее в субботу "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что в поселке Первомайский под Екатеринбургом лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Вблизи расположены еще 19 складов с порохом. Местных жителей эвакуируют.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщала, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня, добавили в ведомстве.