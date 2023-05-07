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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Эвакуированные жители свердловского поселка находятся в пункте временного размещения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более 30 жителей поселка Первомайский Свердловской области, которых эвакуировали из-за пожара на складах с порохом, находятся в двух пунктах временного размещения (ПВР), сообщили "Интерфаксу" в администрации Режевского городского округа.

"На данный момент 32 человека (в ПВР - ИФ) зарегистрированы, свободные места есть. С утра будет организовано питание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один пункт функционирует в Центре творческого развития в Реже, другой - в спортивной школе города.

"Большинство эвакуируются самостоятельно - на своих автомобилях. Въезд (в поселок - ИФ) закрыт, людей не пускают. ГИБДД сейчас всех разворачивает, чтобы не было суеты. Пострадавших на данный момент нет", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь, Режевская центральная районная больница сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что из-за сильной задымленности принято решение нележачих пациентов временно отпустить домой.

В тоже время отмечается, что медперсонал "на дежурстве и в случае необходимости готов оказать помощь".

Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил в соцсетях, что пожарные принимают меры по недопущению огня к селу Останино.

"Активно ведется работа по недопущению огня к селу Останино. Пожарным расчетам помогают добровольцы, усиленно ведется опашка земель, чтобы встать на пути стихии", - написал он.

Останино находится в 8 км от районного центра - города Реж.

Как сообщалось, в Первомайском загорелись склады с порохом, жители поселка эвакуируются. По данным регионального главка МЧС РФ, огнем уничтожено два склада на площади 960 кв. метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на три соседних складских строения, добавили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

Свердловская область Реж
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