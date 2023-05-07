Газопровод и ЛЭП повреждены при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны приграничной территории региона.

"Сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Самое главное - пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Также есть повреждения газопровода и линии электропередач", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, на месте уже работают глава округа Геннадий Бондарев. Оперативные и аварийные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.