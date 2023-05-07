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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.

Ранее глава региона сообщал, что ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В частности, есть повреждения газопровода и линии электропередач.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков
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