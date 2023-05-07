Шесть пациентов с ожогами госпитализированы в больницу Кургана из-за природных пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек госпитализировано в областную клиническую больницу в Кургане с ожогами, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

"По информации департамента здравоохранения Курганской области, в областную клиническую больницу по данным на 22:50 госпитализированы шесть пациентов с ожогами. Их жизням ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Также с легкими ожогами обратился один житель Кургана, ему оказана помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

В регионе привлекается дополнительный медперсонал, который также готов к оказанию помощи, если в этом возникнет необходимость.

При этом пресс-служба МЧС России сообщила, что в Курганской области увеличена группировка сил и средств для борьбы с пожарами.

"В регион прибыл самолет ИЛ-76 МЧС России, в ближайшее время планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений г. Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области) и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

Также планируется прибытие двух бортов ИЛ-76 Минобороны. Всего 239 человек и 28 единиц техники.

Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники.