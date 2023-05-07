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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В свердловском городе Асбест восстановили работу водоснабжения, нарушенного из-за пожара

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в свердловском городе Асбест, возле которого зафиксированы природные пожары, стабилизируется, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Вода к полуночи поступила во все дома и объекты Асбеста", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, который контролирует процесс восстановления центрального водоснабжения в городе, нарушенного из-за пожара.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете из-за повреждения линии электропередачи, которая запитывает местную насосную станцию, было отключено водоснабжение.

Асбест
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