В Курганской области сняли ограничение на движение по ряду участков автомобильных дорог

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Снято ограничение на движение на ряде участков автомобильных дорог в Курганской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

"В связи с ликвидацией угрозы безопасности... возобновлено движение транспорта на автодорогах города Кургана и области. В настоящее время движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории региона сохраняется опасность ухудшения дорожной ситуации из-за пожаров.

Ранее сообщалось, что из-за природных пожаров в Кургане было закрыто движение на одном из участков шоссе Тюнина. Кроме того, останавливалось движение на участке федеральной трассы "Иртыш". В области из-за пожаров введен режим ЧС.